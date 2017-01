Vila Vida oferece vagas para Oficinas de Artesanato

Data de publicação: 19 de janeiro de 2017 - 12:02

O Centro de Convivência de Idosos Vila Vida, unidade da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), está com vagas abertas para as Oficinas Laborativas de Artesanato, que são ministradas gratuitamente de segunda a sexta-feira. As vagas são para os períodos matutino e vespertino.

Os interessados, a partir de 60 anos, devem procurar pelo Serviço Social da Vila Vida e apresentar duas fotos 3X4, cópias da Carteira de Identidade e do CPF e comprovante de endereço. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. A Vila Vida fica na Rua 267-A, Setor Coimbra, em Goiânia.

Terapia

Uma casa bem decorada é capaz de deixar qualquer lar mais aconchegante. É essa a razão que motiva muitas pessoas a investirem no artesanato para enfeitar o ambiente. Mas você sabia que o artesanato traz benefícios também para a saúde? As técnicas ajudam a manter a mente mais ativa. É por este motivo que a atividade é recomendada para quem está na terceira idade, especialmente, para aqueles que não têm a memória igual aos tempos da juventude. A arte estimula a criatividade e faz com que o idoso exponha suas ideias e aptidões ajudando a exercitar a mente.

A unidade

A Vila Vida possui 30 casas lares para atender pessoas da terceira idade em situação de vulnerabilidade. Os moradores contam com estrutura adequada, incluindo atenção profissional especial. A unidade também atende idosos da comunidade que, gratuitamente, participam de palestras, coral, hidroginástica, fisioterapia, oficinas laborativas, pilates, ginástica laboral, dança de salão, alfabetização, tardes dançantes e bailes.

Mais informações: (62) 3201-9415 e 3201-9542

Fotos: Aline Cabral

*Assessoria de Comunicação, Eventos e Marketing da OVG