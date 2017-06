Violência contra o idoso é tema de seminário nesta terça-feira

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 8:39

Nos últimos dez anos, a proporção de idosos em Goiás avançou de 7,99% para 10,46% da população. Dados da Secretaria de Saúde (SES-GO) revelam que, em 2015, entre as causas externas, os acidentes de trânsito foram responsáveis por 30,10% das mortes dos idosos e as agressões e homicídios representaram 9,52%.

Com o objetivo de definir a implementação e o desenvolvimento de ações para prevenir ou interromper o ciclo de violência contra os idosos, que a SES-GO, em parceria com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), realizam nesta terça-feira, dia 20, durante todo o dia (das 8h às 17h), o seminário Quebrando o Silêncio contra a Pessoa Idosa.

O evento terá como público profissionais das áreas de saúde, assistência social e jurídica que atuam diretamente com a assistência ao idoso. Na programação consta uma palestra sobre “Violência Visíveis e Invisíveis contra a Pessoa Idosa”, a ser ministrada pela doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP) e presidente do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento (Olhe), Marilia Berzins.

Também está prevista a conferência sobre “Perfil Epidemiológico das Violências – Ficha de Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada”, proferida pela coordenadora de Vigilância de Violências e Acidentes da SES-GO, Maria de Fátima Rodrigues, especialista em Gerontologia e Saúde do Idoso.

Integram a programação do seminário, as palestras sobre “Atenção Integral do Idoso”, a ser ministrada por Valéria Pagotto, professora da Faculdade de Enfermagem da UFG e doutora em Ciências da Saúde, e sobre “O Papel do Ministério Público nos casos de Violência contra o Idoso”, a ser proferida pelo promotor Wagner Jerson Garcia, da Promotoria Especializada na Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

Números

O Ministério da Saúde registrou 572 ocorrências de violência contra a pessoa idosa no Brasil em 2016. Já o registro do Módulo Disque Idoso do Disque 100 Direitos Humanos, entre 2010 e 2012, revelam que as principais violências contra os idosos são negligência (69,7%), abuso psicológico (59,3%) e abuso econômico-financeiro e patrimonial (40,1%).

Mais informações: (62) 3201-3811