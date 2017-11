XV Semana da Música Basileu França acontece de 6 a 9 de novembro

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 17:43

Os preparativos para a XV Semana da Música Basileu França já estão em andamento. O evento será realizado de 6 a 9 de novembro, no Itego em Artes Basileu França. Durante toda a semana haverá master classes, oficinas, shows e concertos. As oficinas de flauta, oboé, trompete, trompa, violino, violoncelo, contrabaixo, violão, canto, harmonia e improvisação, bateria, percussão e criação musical para crianças serão realizadas nas salas de aula da escola.

Segundo os coordenadores de música, Sara Lima e Gustavo Aprígio, tudo está sendo preparado antecipadamente para superar as expectativas dos alunos, professores e do público em geral. “A Semana da Música é feita através de parcerias diversas, dentre elas, com a Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) e a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) que vão ministrar master classes específicas para os alunos. Nossas expectativas são as melhores possíveis, apesar dos desafios que temos. É uma forma de incentivar nossos alunos e reconhecer o trabalho feito pelos professores da escola, que estão se empenhando e se dedicando na realização deste evento”, afirma Sara.

Confira abaixo a programação completa

06/11- Recital de árias de ópera, às 20 horas, no Teatro Basileu França.

07/11- Oficinas de instrumentos musicais melódicos e de percussão, intercaladas com recitais durante todo o dia. Horários dos recitais: 9h30, 13h40, 18h e, às 20 horas, terá a apresentação da Banda Sinfônica Jovem, com a participação do professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Tonico Cardoso (trompete) e do professor do Basileu França, Anderson Afonso (trompa).

08/11- Oficinas de instrumentos musicais melódicos e de percussão, intercaladas com recitais durante todo o dia. Às 13h40 haverá um recital dos alunos de violoncelo, no Teatro Basileu França;

09/11- Às 20 horas vai acontecer o encerramento do evento com a Banda Pequi, no Teatro Basileu França.

Mais informações pelo email: semanadamusica@outlook.com ou pelo telefone: (62) 3201-4047.

Evento: XV Semana da Música Basileu França

Data: 6 a 9 de novembro 2017

Local: Teatro e salas de aula do Itego em Artes Basileu França